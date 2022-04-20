Галлахер в следующем сезоне хочет играть за «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас», в следующем сезоне хочет выступать за «синих». По сообщениям журналиста Саймона Филлипса, футболист готов бороться за место в основном составе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель впечатлён выступлениями Галлахера за «Кристал Пэлас» и намерен сделать футболиста частью основного состава в следующем сезоне.

В нынешней кампании Конор Галлахер забил 8 голов за «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Ранее футболист не смог сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии из-за условий арендного соглашения.