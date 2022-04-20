Тьяго Силва - самый возрастной полевой игрок, сыгравший за «Челси» в АПЛ

В перенесенном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает в домашних условиях лондонский «Арсенал». В начале второго тайма на поле в качестве замены для Андреаса Кристенсена появился бразилец Тьяго Силва, который установил рекорд клуба.

Дело в том, что Силва стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги в составе «Челси». Сейчас Тьяго 37 лет 210 дней, в то время как предыдущий рекорд принадлежал Грэму Риксу - 37 лет 203 дня. Любопытно, что он также был установлен в матче против лондонского «Арсенала» - в мае 1995 года. Тогда «Челси» выиграл со счетом 2:1.

Следить за бурно развивающимися событиями в матче между «Челси» и «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.