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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тьяго Силва - самый возрастной полевой игрок, сыгравший за «Челси» в АПЛ

20 Апреля 2022 • 23:12 Комментировать
Челси
2:4
Арсенал
окончен

В перенесенном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Челси»  принимает в домашних условиях лондонский «Арсенал». В начале второго тайма на поле в качестве замены для Андреаса Кристенсена появился бразилец Тьяго Силва, который установил рекорд клуба.

Дело в том, что Силва стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги в составе «Челси». Сейчас Тьяго 37 лет 210 дней, в то время как предыдущий рекорд принадлежал Грэму Риксу - 37 лет 203 дня. Любопытно, что он также был установлен в матче против лондонского «Арсенала» - в мае 1995 года. Тогда «Челси» выиграл со счетом 2:1.  

Следить за бурно развивающимися событиями в матче между «Челси» и «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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окончен Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас 2.30 3.25 3.25
окончен Челси 2:4 Арсенал 1.85 3.60 4.30
окончен Эвертон 1:1 Лестер 2.50 3.35 2.90
окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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