Форвард «Арсенала» может покинуть клуб

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может летом покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «пушкари» хотели бы сохранить своего игрока, но на молодого форварда нацелились «Кристал Пэлас» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

В прошедшем 20 апреля матче чемпионата Англии «Челси» - «Арсенал» (2:4), Нкетиа оформил дубль, чем помог своему клубу завоевать три очка. После игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что ему стоило чаще доверять 22-летнему англичанину.

В текущем сезоне форвард молодёжной сборной Англии провёл за лондонский клуб 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал один ассист. Цена игрока на Transfermarkt составляет €10 млн.