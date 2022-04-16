«Арсенал» сделал предложение по Осимхену

Лондонский «Арсенал» пытается приобрести нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена.

«Канониры» находятся в поисках возможного усиления атаки после ухода Пьер-Эмерика Обамеянга и вероятного отъезда Александра Ляказетта. Согласно сведениям итальянских источников, «Арсенал» уже связался с «Наполи» по вопросу возможного перехода Виктора Осимхена.

Как сообщается, 23-летнему нигерийцу интересен вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, но он хотел бы представлять клуб, выступающий в Лиге чемпионов, чего «Арсенал» пока гарантировать не может.

В текущем сезоне Виктор Осимхен забил 16 голов в 26 матчах Серии А и Лиги Европы за «Наполи».