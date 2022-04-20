«Реал» и «Ювентус» – фавориты в борьбе за Рюдигера

Как сообщает источник, центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер с высокой вероятностью окажется либо в мадридском «Реале», либо в «Ювентусе».

29-летний немец покинет «Челси» в ближайшие месяцы, если так и не решит подписать с лондонским клубом новый контракт. Главными претендентами на приглашение Рюдигера в качестве свободного агента являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», утверждает издание Sun.

В числе интересующихся защитником сборной Германии также фигурируют «Манчестер Юнайтед», французский «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

Антонио Рюдигер провёл 47 матчей за «Челси» в текущем сезоне, забив 5 голов и ассистировав 4 раза.