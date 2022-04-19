Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Сомневаюсь, что «Арсенал» сможет набрать очки против «Челси»

19 Апреля 2022 • 14:39 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1.85 3.65 4.20
20.04 21:45

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд поделился ожиданиями от завтрашнего матча чемпионата Англии между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». По мнению англичанина, канониры вряд ли смогут рассчитывать на очки в игре против «синих».

«Челси» постепенно возвращается в свою лучшую форму, им нужно лучшим образом подготовить себя к финалу Кубка Англии. Сомневаюсь, что у «Арсенала» получится набрать очки», – сказал Фердинанд в эфире Sky Sports.

Напомним, что у «Арсенала» на данный момент три поражения подряд в чемпионате Англии. У «Челси», напротив, три победы подряд во всех турнирах. На прошлых выходных подопечные Тухеля в третий раз подряд вышли в финал Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Рио Фердинанд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить Тоуни у «Брентфорда»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Сомневаюсь, что «Арсенал» сможет набрать очки против «Челси»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду пропустит матч против «Ливерпуля»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов продать своих лидеров
13:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
13:33 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Клопп изменил в «Майнце» не только команду, а и клуб в целом»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о том, сколько новых игроков нужно «Манчестер Юнайтед»
12:22 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 70 млн евро за защитника «Челси»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, сколько времени «Манчестер Юнайтед» потребуется для перестройки
10:46 · Англия. Премьер-лига
Галлахер может остаться в «Кристал Пэлас»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг в ближайшие дни подпишет 3-летний контракт с «Манчестер Юнайтед» 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт выбирает между пятью клубами
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать вратаря сборной Англии
03:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как Салах переживает длительную голевую засуху
Все новости
Рекомендуем