Фердинанд: «Сомневаюсь, что «Арсенал» сможет набрать очки против «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд поделился ожиданиями от завтрашнего матча чемпионата Англии между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». По мнению англичанина, канониры вряд ли смогут рассчитывать на очки в игре против «синих».

«Челси» постепенно возвращается в свою лучшую форму, им нужно лучшим образом подготовить себя к финалу Кубка Англии. Сомневаюсь, что у «Арсенала» получится набрать очки», – сказал Фердинанд в эфире Sky Sports.

Напомним, что у «Арсенала» на данный момент три поражения подряд в чемпионате Англии. У «Челси», напротив, три победы подряд во всех турнирах. На прошлых выходных подопечные Тухеля в третий раз подряд вышли в финал Кубка Англии.