Ковачич пропустит минимум 2 недели из-за травмы

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич из-за травмы лодыжки будет вынужден пропустить минимум 2 недели. Ранее футболист был заменён в первом тайме полуфинала Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что на днях игроку провели обследование, в ходе которого стало известно, что хорват будет вынужден провести вне игры как минимум две недели. Также в лазарете у лондонцев находятся Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилвелл.

Напомним, ранее «Челси» стал вторым клубом в истории, которому трижды подряд удалось выйти в финал Кубка Англии. Два своих последних решающих матча в этом турнире лондонцы проиграли.