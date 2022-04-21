Тухель – о поражении от «Арсенала»: «Челси» не усвоил уроки»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала».

«Канониры» взяли верх в лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж», победив со счётом 4:2.

«Тут нечего анализировать. Мы думали, что усвоили уроки в матчах против «Брентфорда» и «Реала», но это, увы, не так. Некоторые ошибки просто недопустимы на таком уровне. Если вы их совершаете, вы не можете рассчитывать на победу. Отсутствие Рюдигера? Дело не в отдельных игроках – важна правильная тактика», – поведал немецкий специалист.

Тухель также раскритиковал качество поля: «Это может прозвучать как оправдание, но у нас действительно «сложное» поле. Этот фактор играет против нас».