Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель – о поражении от «Арсенала»: «Челси» не усвоил уроки»

21 Апреля 2022 • 00:50 Комментировать
Челси
2:4
Арсенал
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала».

«Канониры» взяли верх в лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж», победив со счётом 4:2.

«Тут нечего анализировать. Мы думали, что усвоили уроки в матчах против «Брентфорда» и «Реала», но это, увы, не так. Некоторые ошибки просто недопустимы на таком уровне. Если вы их совершаете, вы не можете рассчитывать на победу. Отсутствие Рюдигера? Дело не в отдельных игроках – важна правильная тактика», – поведал немецкий специалист.

Тухель также раскритиковал качество поля: «Это может прозвучать как оправдание, но у нас действительно «сложное» поле. Этот фактор играет против нас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас 2.30 3.25 3.25
окончен Челси 2:4 Арсенал 1.85 3.60 4.30
окончен Эвертон 1:1 Лестер 2.50 3.35 2.90
окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
01:07 · Англия. Премьер-лига
Артета впечатлён настроем своей команды после победы над «Челси»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о поражении от «Арсенала»: «Челси» не усвоил уроки»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержал 250-ю победу с «Манчестер Сити», став рекордсменом Англии
20 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Брайтона»
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» спас игру с «Лестером», «Ньюкасл» набрал три очка
23:12 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва - самый возрастной полевой игрок, сыгравший за «Челси» в АПЛ
23:05 · Англия. Премьер-лига
Маунт проводит 100-й матч в АПЛ за «Челси» в 23 года – только трое достигали этой отметки, будучи моложе
23:00 · Англия. Премьер-лига
Фоден стал самым молодым игроком при Гвардиоле, который сыграл 50-й матч в стартовом составе
22:53 · Англия. Премьер-лига
Смит-Роу повторил застарелое свершение Анелька
22:51 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Севильи» высказался о будущем Марсьяля
21:42 · Англия. Премьер-лига
Де Брейне готовится сыграть свой 300-й матч в составе «Манчестер Сити»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — «Брайтон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» огласил состав на матч с «Брайтоном»
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем