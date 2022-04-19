Чилвел приступит к тренировкам в ближайшие дни

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилвел близок к возвращению в строй после травмы крестообразных связок, которую англичанин получил в ноябре в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентус».

«Мы не будем форсировать возвращение Бена. Он не выйдет на поле в этом сезоне, особенно на матч Премьер-Лиги. Он на пути начала тренировок с игроками академии. Ему нужно вернуться к командным тренировкам, но не к интенсивным, которые проходят у нас», – сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Чилвел в прошлом сезоне выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, а в августе стал обладателем Суперкубка УЕФА.