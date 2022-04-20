«Челси» должен узнать имя нового владельца не позже 31 мая

Стали известны сроки, в которые лондонский «Челси» узнает имя своего нового владельца. По сообщениям Мэтта Лоу из The Telegraph, «синие» получат новых руководителей не позже 31 мая. Именно в этот срок истекает лицензия на осуществление футбольной деятельности, которая временно была выдана правительством Великобритании.

Напомним, что из-за наложенных санкций «Челси» на данный момент не может продавать и покупать игроков, а также заключать с футболистами новые контракты. Из-за этой ситуации будущее защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена на «Стэмфорд Бридж» видится ещё более туманным.