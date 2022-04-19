Артета о Ляказетте: «Я хочу, чтобы он сконцентрировался на «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом нападающего Александра Ляказетта. Испанец отметил, что требует от своего подопечного сохранять концентрацию и выполнять свои обязанности перед клубом.

«Его ситуация с контрактом позволяет ему принимать решение о своём будущем. Мы уже выразили ему своё желание поговорить летом. Сейчас я просто хочу, чтобы он сконцентрировался на «Арсенале» и действовал в интересах клуба», – сказал Артета на пресс-конференции перед лондонским дерби с «Челси».

Напомним, на днях Ляказетт намекнул журналистам о возможном возвращении в «Лион».