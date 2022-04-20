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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» перестрелял «Челси» в результативном дерби, прервав серию из трёх поражений

20 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать (1)
Челси
2:4
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Челси» сошлись в матче перенесённого 25-го тура чемпионата Англии.

Протокол игры  
Челси 2:4Арсенал
  13'Нкетиа Эдди (0:1)
(1:1) Вернер Тимо17'   
  27'Смит-Роу Эмил (1:2)
(2:2) Аспиликуэта Сесар32'   
  57'Нкетиа Эдди (2:3)
  90'Сака Букайо (2:4)
Менди ЭдуарДжеймс Рис IIКристенсен Андреас  46' (Силва Тьяго (  46') Сарр Маланг   65'Аспиликуэта Сесар   90'Лофтус-Чик РубенКанте Н'ГолоАлонсо Маркос  81' (Зиеш Хаким (  81') Маунт Мэйсон   85'Лукаку Ромелу  60' (Хаверц Кай (  60') Вернер Тимо
Запасные: Пулишич КристианБаркли РоссЖоржиньо IIЧалоба ТревоАррисабалага КепаНьигес Сауль
Ремсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос Сантос   90'Тавареш НунуЭльнени МохамедДжака ГранитСака БукайоЭдегор МартинСмит-Роу Эмил  75' (Седрик Соареш (  75') Нкетиа Эдди  70' (Мартинелли Габриэл (  70')
Запасные: Лено БерндЛяказетт АлександрПепе НиколяСуонсон ЗахариСамби Локонга Альберт-МбойоАзиз МигельХатчинсон Омари
20 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Центральным матчем среды стала перенесённая игра 25-го тура АПЛ: лондонские «Челси» и «Арсенал» сошлись на «Стэмфорд Бридж». Команда Микеля Артеты подошла к матчу в ужасном состоянии. Совсем недавно «Арсенал» настигал «Челси», был практически железным участником топ-4, но вдруг выдал три поражения подряд и скатился на шестое место. Хотя шансы на Лигу чемпионов у «канониров» всё ещё неплохие.

«Челси» в прошлый уик-энд решал вопрос с выходом в финал Кубка Англии. Решил положительно – вновь мы увидим финал «Ливерпуль» - «Челси», как было в этом сезоне и в Кубке английской лиги. «Синие» решили, что с «Арсеналом» тоже нужно решать быстро, и рванули в атаку с первых минут. После углового возникла суматоха у вратарской площади «канониров», Алонсо с отскока бил в упор, но частокол ног не дал мячу оказаться в сетке.

Вообще игра началась на отличных скоростях. Понятно было, что быстрый гол случится, но ворота для него выбрал Кристенсен. Обычный вынос куда-то в сторону центра поля сделал Нуну Тавареш. На мяче был первым Андреас, но вместо нормальной передачи назад, датчанин толком по мячу не попал и просто подарил его Нкетиа. Эдди вывалился на Эдуара Менди и хладнокровно того переиграл – 0:1.

Правда, «Челси» отыгрался уже через четыре минуты. Лофтус-Чик совершил и перехват, и отличную передачу на Вернера. Тимо сместился к углу штрафной площади, бил скорее на удачу, и она его нашла. Мяч задел ногу Габриэла и влетел в ближний угол, а Рэмсдейл остался не у дел – 1:1. Это была первая серия обмена ударами. Следующие два гола уместились в пять минут, вновь первым забил «Арсенал», а отвечать пришлось «Челси».

Эдегор разогнал атаку по центру, сыграл на Сака, а затем сам же доставил мяч на дальний угол Смиту-Роу. Эмил завершил атаку бильярдным ударом в касание. Раз уж Кристенсен ошибался, то могу и я. Подумал Бен Уайт и под прессингом Вернера мяч потерял. Тимо сразу же сыграл на Маунта, Мейсон сместился к краю и прострелил, а ближнюю штангу опять-таки ударом в касание замкнул Сесар Аспиликуэта – 2:2.

Сумасшедший первый тайм по скоростям, конечно, превосходил второй, но и там хватало интересных событий. Например, команды перестали быстро обмениваться голами. На исходе часа игрового времени Нкетиа оформил дубль, и тут у синих аргументов не нашлось. Правда, опять сыграла свою роль ужасная игра в обороне. Довольно простой заброс Тавареша стал неразрешимой задачей для Сарра, Тьяго Силва и Риса Джеймса, а потом ещё и Менди пропустил слабенький удар Нкетиа – 2:3.

Здесь уже «Арсенал» решил засушить, в чём, кстати, преуспел. Мяч долго ходил у «Челси», хозяева постоянно разыгрывали атаки разными флангами, много двигались, но острота пропала. А на девяностой минуте «Арсенал» закрыл вопрос с победителем, заработав пенальти. Аспиликуэта нагло оттолкнул от мяча Сака в своей штрафной площади, а Букайо ответил точным ударом с 11 метров, установив окончательный счёт – 2:4.

Три матча кряду проигрывал «Арсенал», три матча подряд побеждал «Челси», и вот, обе серии прервались в лондонском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
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окончен Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас 2.30 3.25 3.25
окончен Челси 2:4 Арсенал 1.85 3.60 4.30
окончен Эвертон 1:1 Лестер 2.50 3.35 2.90
окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
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