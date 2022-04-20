«Арсенал» перестрелял «Челси» в результативном дерби, прервав серию из трёх поражений

«Арсенал» и «Челси» сошлись в матче перенесённого 25-го тура чемпионата Англии.

Центральным матчем среды стала перенесённая игра 25-го тура АПЛ: лондонские «Челси» и «Арсенал» сошлись на «Стэмфорд Бридж». Команда Микеля Артеты подошла к матчу в ужасном состоянии. Совсем недавно «Арсенал» настигал «Челси», был практически железным участником топ-4, но вдруг выдал три поражения подряд и скатился на шестое место. Хотя шансы на Лигу чемпионов у «канониров» всё ещё неплохие.

«Челси» в прошлый уик-энд решал вопрос с выходом в финал Кубка Англии. Решил положительно – вновь мы увидим финал «Ливерпуль» - «Челси», как было в этом сезоне и в Кубке английской лиги. «Синие» решили, что с «Арсеналом» тоже нужно решать быстро, и рванули в атаку с первых минут. После углового возникла суматоха у вратарской площади «канониров», Алонсо с отскока бил в упор, но частокол ног не дал мячу оказаться в сетке.

Вообще игра началась на отличных скоростях. Понятно было, что быстрый гол случится, но ворота для него выбрал Кристенсен. Обычный вынос куда-то в сторону центра поля сделал Нуну Тавареш. На мяче был первым Андреас, но вместо нормальной передачи назад, датчанин толком по мячу не попал и просто подарил его Нкетиа. Эдди вывалился на Эдуара Менди и хладнокровно того переиграл – 0:1.

Правда, «Челси» отыгрался уже через четыре минуты. Лофтус-Чик совершил и перехват, и отличную передачу на Вернера. Тимо сместился к углу штрафной площади, бил скорее на удачу, и она его нашла. Мяч задел ногу Габриэла и влетел в ближний угол, а Рэмсдейл остался не у дел – 1:1. Это была первая серия обмена ударами. Следующие два гола уместились в пять минут, вновь первым забил «Арсенал», а отвечать пришлось «Челси».

Эдегор разогнал атаку по центру, сыграл на Сака, а затем сам же доставил мяч на дальний угол Смиту-Роу. Эмил завершил атаку бильярдным ударом в касание. Раз уж Кристенсен ошибался, то могу и я. Подумал Бен Уайт и под прессингом Вернера мяч потерял. Тимо сразу же сыграл на Маунта, Мейсон сместился к краю и прострелил, а ближнюю штангу опять-таки ударом в касание замкнул Сесар Аспиликуэта – 2:2.

Сумасшедший первый тайм по скоростям, конечно, превосходил второй, но и там хватало интересных событий. Например, команды перестали быстро обмениваться голами. На исходе часа игрового времени Нкетиа оформил дубль, и тут у синих аргументов не нашлось. Правда, опять сыграла свою роль ужасная игра в обороне. Довольно простой заброс Тавареша стал неразрешимой задачей для Сарра, Тьяго Силва и Риса Джеймса, а потом ещё и Менди пропустил слабенький удар Нкетиа – 2:3.

Здесь уже «Арсенал» решил засушить, в чём, кстати, преуспел. Мяч долго ходил у «Челси», хозяева постоянно разыгрывали атаки разными флангами, много двигались, но острота пропала. А на девяностой минуте «Арсенал» закрыл вопрос с победителем, заработав пенальти. Аспиликуэта нагло оттолкнул от мяча Сака в своей штрафной площади, а Букайо ответил точным ударом с 11 метров, установив окончательный счёт – 2:4.

Три матча кряду проигрывал «Арсенал», три матча подряд побеждал «Челси», и вот, обе серии прервались в лондонском дерби.