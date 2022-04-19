Нкетиа намекнул на уход из «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа в эфире Podcast TBG намекнул на то, что следующим летом покинет стан «канониров».

«Мне несколько раз предлагали новый контракт, но моей основной целью является играть в футбол. Я хочу играть регулярно. В этом состоят мои амбиции, и я надеюсь, что мне удастся это сделать», – сказал Нкетиа.

Итальянский журналист Фабрицио Романо отметил, что на данный момент на столе у нападающего лежат предложения от различных клубов из Германии и Англии. Действующий контракт англичанина с лондонским «Арсеналом» заканчивается по окончанию нынешнего сезона. Это значит, что «канониры» не получат деньги за переход футболиста в новый клуб.