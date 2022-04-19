Лофтус-Чик: «Чувствую себя отлично»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о своей текущей форме.

Вклад 26-летнего футболиста недавно отметил главный тренер «синих» Томас Тухель. В прошедшем поединке полуфинала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (2:0) Лофтус-Чик отметился голом после выхода на замену, впервые в текущем сезоне поразив ворота.

«Сейчас я чувствую себя так же, как в те времена, когда постоянно играл и развивался – например, как в сезоне в «Кристал Пэлас» или в «Челси» при Маурицио Сарри.

Тот факт, что тренер доверяет мне, вселяет уверенность, – приводит слова полузащитника Daily Mail. – Я сыграл против «Реала» в Лиге чемпионов – и это говорит о многом. Я благодарен за предоставленные возможности, и мне следует продолжать в том же духе», – отметил Лофтус-Чик.