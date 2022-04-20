Маунт проводит 100-й матч в АПЛ за «Челси» в 23 года – только трое достигали этой отметки, будучи моложе

Сегодняшний поединок против лондонского «Арсенала» в рамках АПЛ – сотый для Мэйсона Маунта в составе «Челси» в рамках чемпионата.

Атакующий полузащитник «синих» стал четвёртым в рейтинге самых молодых игроков клуба, достигших этой отметки. В более раннем возрасте свой сотый матч за «Челси» проводили только Джон Оби Микел, Джон Терри и Эдди Ньютон, информирует Opta.

В предыдущих 99 встречах в рамках английской Премьер-лиги Мэйсон Маунт записал в свой актив 23 забитых мяча и 20 ассистов. Дебют англичанина в элитном дивизионе состоялся в августе 2019 года под руководством Фрэнка Лэмпарда.