Тухель о Кепе: «Я ощутил его разочарование, когда он не вышел в основе на финал Кубка лиги»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи относительно будущего голкипера Кепы Аррисабалаги, которым активно интересуется римский «Лацио», чей тренер Маурицио Сарри в своё время привёл испанца на «Стэмфорд Бридж».

«Всё зависит от него. Я ощутил его разочарование, на Клубном Чемпионате Мира, где он провел прекрасный полуфинал, но мы выпустили в финале Эду. Я ощутил, что он расстроился, и даже понимал его чувства. Я ощутил его разочарование и перед финалом Кубка лиги, потому что это он вывел нас в финал», – заявил Тухель на пресс-конференции перед лондонским дерби с «Арсеналом».