Смит-Роу повторил застарелое свершение Анелька

В отложенном матче 25-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимает дома «Арсенал» и после первого тайма команды забили друг другу по два гола. Один из мячей «канониров» записал на свой счет Эмиль Смит-Роу - для него это уже десятый мяч в сезоне, и Смит-Роу стал первым игроком «Арсенала», забившим десять голов за сезон в возрасте до 21 года со времен Николя Анелька. Француз добился этого в сезоне 1998-1999, когда командой руководил легендарный Арсен Венгер.

Следить за бурно развивающимися событиями в матче между «Челси» и «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.