Хассельбайнк перечислил игроков «Челси», которые не соответствуют уровню чемпионской команды

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк после поражения «аристократов» в матче 25-го тура АПЛ от «Арсенала» (2:4), назвал футболистов «Челси», которые неспособны бороться за чемпионски титул.

«Думаю, Тухель очень разочарован в некоторых игроках. Лукаку, Кристенсен, Алонсо и Сарр — недостаточно хороши для борьбы за чемпионство. Они не должны выходить в стартовом составе, но всё ещё играют», — приводит слова Хассельбайнка Sky Sports.

За семь туров до конца чемпионата «Челси» расположился на 3-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.