Тухель может убедить Рюдигера остаться в «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер планирует принять решение по поводу своего будущего в ближайшие две недели. Как отмечает британское издание The Athletic, главный тренер Томас Тухель может повлиять на решение немца.

Тухель убеждает Рюдигера не торопиться с решением и дождаться момента, когда у «Челси» появятся новые владельцы. Напомним, что сейчас лондонский клуб из-за наложенных санкций не имеет права продлевать контракты с игроками, а также продавать и покупать футболистов.

Среди претендентов на Рюдигера ранее числились такие клубы, как «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».