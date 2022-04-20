Тухель считает, что Лукаку всё ещё может заиграть в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заявил, что клуб не теряет надежд относительно будущего нападающего Ромелу Лукаку. Немец отметил, что бельгиец всё ещё может выйти на свой пиковый уровень.

«Его будущее? Вы должны спросить его самого. Для нас ответ довольно ясен: мы можем играть с Ромелу и мы можем быть сильными с ним в составе, мы уже доказывали это. Мы снова это докажем, если он продолжит оставаться вовлеченным психологически, чтобы пройти через не слишком удачный период и вернуться еще сильней, это обычное дело», – заявил Тухель на пресс-конференции перед лондонским дерби с «Арсеналом».