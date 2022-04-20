«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы

В перенесенном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет в домашних условиях лондонский «Арсенал». «Канониры» находятся на спаде, проиграв последние четыре матча, в то время как «Челси» вылетел из Лиги чемпионов и горит желанием отыграться. Накануне игры наставники команд огласили стартовые составы.

«Челси»: Менди, Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Канте, Алонсо, Маунт, Лукаку, Вернер.

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Габриэль, Холдинг, Таварес, Джака, Эльнени, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Нкетиа.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.