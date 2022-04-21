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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета впечатлён настроем своей команды после победы над «Челси»

21 Апреля 2022 • 01:07 Комментировать
Челси
2:4
Арсенал
окончен

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о победе над «Челси» в лондонском дерби (4:2).

«Что мне нравится, так это дух игроков. Вас критикуют, когда вы проигрываете матчи, но с такими футболистами это не имеет никакого значения, потому что они продолжают расти, – заявил испанец на послематчевой пресс-конференции. – Я очень доволен тем, каким образом мы добыли победу в выездном лондонском дерби.

Я сказал игрокам: «Если вы хотите играть в Лиге чемпионов, вы должны побеждать на таких стадионах».

Сегодняшняя победа позволила «Арсеналу» сравняться по набранным очкам с «Тоттенхэмом», занимающим четвёртую строчку благодаря лучшей разнице голов. У идущего третьим «Челси», несмотря на поражение, всё ещё остаётся серьёзный задел перед соседями-преследователями – пять очков и один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета
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окончен Челси 2:4 Арсенал 1.85 3.60 4.30
окончен Эвертон 1:1 Лестер 2.50 3.35 2.90
окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
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