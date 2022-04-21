Артета впечатлён настроем своей команды после победы над «Челси»

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о победе над «Челси» в лондонском дерби (4:2).

«Что мне нравится, так это дух игроков. Вас критикуют, когда вы проигрываете матчи, но с такими футболистами это не имеет никакого значения, потому что они продолжают расти, – заявил испанец на послематчевой пресс-конференции. – Я очень доволен тем, каким образом мы добыли победу в выездном лондонском дерби.

Я сказал игрокам: «Если вы хотите играть в Лиге чемпионов, вы должны побеждать на таких стадионах».

Сегодняшняя победа позволила «Арсеналу» сравняться по набранным очкам с «Тоттенхэмом», занимающим четвёртую строчку благодаря лучшей разнице голов. У идущего третьим «Челси», несмотря на поражение, всё ещё остаётся серьёзный задел перед соседями-преследователями – пять очков и один матч в запасе.