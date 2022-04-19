Эмерсон заявил, что хочет остаться в «Лионе»

Защитник лондонского «Челси» Эмерсон Палмьери, который проводит нынешний сезон в «Лионе», заявил, что в следующем сезоне хотел бы остаться в составе французского клуба.

«Я бы с удовольствием остался в «Лионе». У меня нет проблем с тем, чтобы сказать это. «Лион» – большой клуб, и я рад здесь находиться. Решение буду принимать не я, от меня оно не зависит», – сказал Эмерсон в интервью французскому журналисту Уго Гийеме.

Напомним, зимой «Челси» хотел вернуть Эмерсона в команду дабы заменить травмированного Бена Чилвела, но руководство «Лиона» не согласилось отпустить его даже за компенсацию в размере 4 миллионов евро.