Тухель объяснил, почему заменил Кристенсена

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил своё решение заменить защитника Андреаса Кристенсена в перерыве матча 25-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:4).

«Он сказал, что не может продолжить игру. Думаю, у него есть определённые проблемы», — приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, на начале второго тайма датчанин был заменён на Тьягу Силву. Ранее сообщалось о том, что Кристенсен может перейти в «Барселону».

После 31 тура подопечные Тухеля располагаются на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на пять очков. При этом «синие» имеют одну игру в запасе. Следующий матч лондонцы проведут 28 апреля против «Манчестер Юнайтед».