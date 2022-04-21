Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель объяснил, почему заменил Кристенсена

21 Апреля 2022 • 11:11 Комментировать
Челси
2:4
Арсенал
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил своё решение заменить защитника Андреаса Кристенсена в перерыве матча 25-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:4).

«Он сказал, что не может продолжить игру. Думаю, у него есть определённые проблемы», — приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, на начале второго тайма датчанин был заменён на Тьягу Силву. Ранее сообщалось о том, что Кристенсен может перейти в «Барселону».

После 31 тура подопечные Тухеля располагаются на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на пять очков. При этом «синие» имеют одну игру в запасе. Следующий матч лондонцы проведут 28 апреля против «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил, почему заменил Кристенсена
11:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Челси» раскритиковал Лукаку
10:55 · Англия. Премьер-лига
Дрогба и Агуэро вошли в зал славы АПЛ 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет купить игрока из «Рейнджерс»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «Челси»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Конте нужны шесть новых футболистов
09:36 · Англия. Премьер-лига
Конте намерен усилить оборону «Тоттенхэма» игроками «Торино»
08:51 · Англия. Премьер-лига
Сильвестри: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, как защищаться
08:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Сейчас никто из игроков не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Источник: В «МЮ» определились с датой официального объявления о назначении тен Хага
01:07 · Англия. Премьер-лига
Артета впечатлён настроем своей команды после победы над «Челси»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о поражении от «Арсенала»: «Челси» не усвоил уроки»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержал 250-ю победу с «Манчестер Сити», став рекордсменом Англии
20 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Брайтона» 3
Все новости
Рекомендуем