«Интер» продолжает вести переговоры с «Челси» по возвращению Лукаку

Миланский «Интер» не теряет надежд вернуть в свой состав нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Напомним, прошлым летом бельгиец перешёл в команду Тухеля из стана «нерадзурри» за 110 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Интера» на данный момент ведёт активные переговоры с «Челси», изучая варианты возвращения Лукаку на «Джузеппе Меацца». По сведениям источника, речь может идти об аренде с правом выкупа.

В этом сезоне Лукаку забил лишь 5 голов за «Челси» в чемпионате Англии. Ранее бельгиец заявил в интервью Sky Sport Italia, что ему трудно адаптировать к схеме главного тренера «синих» Томаса Тухеля.