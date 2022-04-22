Наингголан: «Я сказал Лукаку, что он правильно сделал, покинув «Интер»

Бывший полузащитник миланского «Интер» и сборной Бельгии Раджа Наингголан рассказал о своей беседе с нападающим лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я сказал Лукаку, что он сделал неверный выбор, покинув «Интер». Он был там королем, и наверное лучшим нападающим в мире. Но он не смог отказать клубу своего сердца. Это третий раз, когда он приходит в «Челси» и в третий раз у него не получается. Он говорит, что команда была выстроена вокруг него, но система не работала», – сказал Наингголан в интервью RTBF.

Напомним, за весь сезон Лукаку отличился за лондонский «Челси» 5 голами в чемпионате Англии. 3 из этих голов бельгиец забил до октября.