Голевая комбинация Шомуродов – Мхитарян «Рому» не спасла: «Интер» уверенно победил и стал лидером Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» принимал «Рому» Жозе Моуринью.

На неделе «Интер» впервые за 11 лет прорвался в финал Кубка Италии, а в субботу решил ударить по позициям «Милана» ещё раз. После уверенной победы в полуфинале, команда Симоне Индзаги ещё и подвинула «россонери» с первого места в Серии А. При этом соперник был очень колючий, на «Сан-Сиро» пожаловала «Рома» Жозе Моуринью, отчаянно бьющаяся за четвёртое лигочемпионское место.

Индзаги бросил в бой лучшие силы: Джеко – Мартинес на острие, Перишич, Чалханоглу и Барелла на подхвате. Моуринью большому форварду Абрахаму в помощь отрядил Мхитаряна, Эль-Шаарави и Пеллегрини. А Эльдор Шомуродов уже по традиции остался на скамейке запасных. По подбору исполнителей «Интер» смотрелся предпочтительнее, хозяйские трибуны добавляли уверенности, и, в принципе, миланцы за первый тайм свою задачу решили.

Для начала команды обменялись моментами после стандартов. Хакан Чалханоглу решился на дальний удар, метров с 28 проверив реакцию Руя Патрисиу – голкипер справился. А Пеллегрини со стандарта на весил на Манчини, защитник «Ромы» опасно пробил, но пустил сферу чуть выше перекладины. Практически после этого момента «рома» и была наказана, до конца тайма пропустив дважды.

Хакан Чалханоглу от центра поля сделал роскошную передачу на Думфриса. Голландец вышел на рандеву с голкипером и метров с двенадцати пробил безошибочно. А затем атаку разогнал Перишич. Иван отпасовал на левый край чужой штрафной Брозовичу. Марцело финтами раскачал Манчини и метров с девяти эффектном закрутил снаряд в дальнюю «девять» - 2:0. «Волки» убежали на перерыв, поджав хвост.

И ещё раз получили уже после свистка о начале второй половины встречи. На 51-й минуте разгромным счёт сделал Лаутаро Мартинес, уверенно замкнувший кросс Хакана Чалханоглу от углового флага – 3:0. На бровке загрустил Жозе Моуринью, а Симоне Индзаги довольно поглядывал на поле. После третьего гола команды окончательно потухли. Миланцы уверовали в свой успех и не хотели его развивать, а у «Ромы» не было сил переламывать этот матч.

Правда, на последних минутах, получив много пространства и мяч в своё распоряжение, «волки» всё-таки сподобились на гол престижа: Шомуродов прошёл по левому флангу и опасно прострелил, Карсдорп мяч пропустил, а набежавший Мхитарян пробил точно – 1:3. Однако серьёзно этот гол ничего не изменил. «Интер» разбил оппонента и водрузился на первую строчку Серии А, подвинув «Милан».