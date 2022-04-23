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Чемпионат Италии. Серия А

Голевая комбинация Шомуродов – Мхитарян «Рому» не спасла: «Интер» уверенно победил и стал лидером Серии А

23 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
Интер Милан
3:1
Рома
окончен

В матче 34-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» принимал «Рому» Жозе Моуринью.

Протокол игры  
Интер Милан 3:1Рома
(1:0) Дюмфрис Дензел30'   
(2:0) Брозович Марсело40'   
(3:0) Мартинес Лаутаро52'   
  85'Мхитарян Генрих (3:1)
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико  64' (Бастони Алессандро (  64') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович Марсело   45'  72' (Госенс Робин (  72') Чалханоглу Хакан   87'Перишич Иван  72' (Гальярдини Роберто (  72') Джеко Эдин  63' (Корреа Хоакин (  63') Мартинес Лаутаро  82' (Санчес Алексис (  82')
Запасные: Весино МатиасИонуц Андрей РадуСаньялли МаттиаКордац АлексДармиан МаттеоД'Амброзио ДанилоРаноккия Андреа
Патрисиу РуйМанчини Джанлука   36'Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп РикМхитарян ГенрихОливейра Сержиу   79'  80' (Бове Эдоардо (  80') Залевски Никола  78' (Шомуродов Элдор (  78') Пеллегрини Лоренцо  64' (Перес Карлес (  64') Эль-Шаарави Стефан  64' (Верету Жордан (  64') Абрахам Тэмми  78' (Винья Матиас (  78')
Запасные: Боер ПьетроДиавара АмадуДарбо ЭбримаСпинаццола ЛеонардоАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашМэйтленд-Найлс Эйнсли
23 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

На неделе «Интер» впервые за 11 лет прорвался в финал Кубка Италии, а в субботу решил ударить по позициям «Милана» ещё раз. После уверенной победы в полуфинале, команда Симоне Индзаги ещё и подвинула «россонери» с первого места в Серии А. При этом соперник был очень колючий, на «Сан-Сиро» пожаловала «Рома» Жозе Моуринью, отчаянно бьющаяся за четвёртое лигочемпионское место.

Индзаги бросил в бой лучшие силы: Джеко – Мартинес на острие, Перишич, Чалханоглу и Барелла на подхвате. Моуринью большому форварду Абрахаму в помощь отрядил Мхитаряна, Эль-Шаарави и Пеллегрини. А Эльдор Шомуродов уже по традиции остался на скамейке запасных. По подбору исполнителей «Интер» смотрелся предпочтительнее, хозяйские трибуны добавляли уверенности, и, в принципе, миланцы за первый тайм свою задачу решили.

Для начала команды обменялись моментами после стандартов. Хакан Чалханоглу решился на дальний удар, метров с 28 проверив реакцию Руя Патрисиу – голкипер справился. А Пеллегрини со стандарта на весил на Манчини, защитник «Ромы» опасно пробил, но пустил сферу чуть выше перекладины. Практически после этого момента «рома» и была наказана, до конца тайма пропустив дважды.

Хакан Чалханоглу от центра поля сделал роскошную передачу на Думфриса. Голландец вышел на рандеву с голкипером и метров с двенадцати пробил безошибочно. А затем атаку разогнал Перишич. Иван отпасовал на левый край чужой штрафной Брозовичу. Марцело финтами раскачал Манчини и метров с девяти эффектном закрутил снаряд в дальнюю «девять» - 2:0. «Волки» убежали на перерыв, поджав хвост.

И ещё раз получили уже после свистка о начале второй половины встречи. На 51-й минуте разгромным счёт сделал Лаутаро Мартинес, уверенно замкнувший кросс Хакана Чалханоглу от углового флага – 3:0. На бровке загрустил Жозе Моуринью, а Симоне Индзаги довольно поглядывал на поле. После третьего гола команды окончательно потухли. Миланцы уверовали в свой успех и не хотели его развивать, а у «Ромы» не было сил переламывать этот матч.

Правда, на последних минутах, получив много пространства и мяч в своё распоряжение, «волки» всё-таки сподобились на гол престижа: Шомуродов прошёл по левому флангу и опасно прострелил, Карсдорп мяч пропустил, а набежавший Мхитарян пробил точно – 1:3. Однако серьёзно этот гол ничего не изменил. «Интер» разбил оппонента и водрузился на первую строчку Серии А, подвинув «Милан».

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окончен Торино 2:1 Специя 1.70 3.65 5.40
окончен Венеция 1:3 Аталанта 6.60 4.60 1.48
окончен Интер Милан 3:1 Рома 1.77 3.80 5.05
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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