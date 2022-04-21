Источник: Лаутаро Мартинес предпочитает «Ливерпуль» другим английским клубам

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес определился с предпочтительным для себя вариантом продолжения карьеры в Англии.

Слухи активно связывают аргентинца с интересом лондонских «Арсенала» и «Челси», нуждающихся в новом форварде, однако, по данным издания Tuttomercatoweb, Мартинесу интересен только вариант с «Ливерпулем».

При этом известно, что 24-летний футболист не горит желанием уходить из «Интера», а сам миланский клуб не планирует отпускать одного из своих лидеров, если не найдётся щедрый покупатель.

На счету Лаутаро 19 забитых мячей в 42 поединках за «нерадзурри» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.