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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: Лаутаро Мартинес предпочитает «Ливерпуль» другим английским клубам

21 Апреля 2022 • 21:16 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.60 4.05 5.30
23.04 19:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес определился с предпочтительным для себя вариантом продолжения карьеры в Англии.

Слухи активно связывают аргентинца с интересом лондонских «Арсенала» и «Челси», нуждающихся в новом форварде, однако, по данным издания Tuttomercatoweb, Мартинесу интересен только вариант с «Ливерпулем».

При этом известно, что 24-летний футболист не горит желанием уходить из «Интера», а сам миланский клуб не планирует отпускать одного из своих лидеров, если не найдётся щедрый покупатель.

На счету Лаутаро 19 забитых мячей в 42 поединках за «нерадзурри» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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