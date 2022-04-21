Новые владельцы «Милана» могут привести в клуб Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку связан с возможным переходом в «Милан».

Бельгийский нападающий перешёл в «Челси» из «Интера» перед началом текущего сезона за 113 млн евро, однако не оправдал ожиданий. Клуб готов расстаться с дорогостоящим игроком, но потребует за его продажу примерно ту же сумму, что была затрачена на покупку в прошлом году.

Одним из наиболее реальных вариантов продолжения карьеры Лукаку называется «Милан», о чём сообщает известный корреспондент издания Goal Низар Кинселла. Сделка станет возможной после того, как «Милан» перейдёт во владение фонда Investcorp. Один из вариантов – долгосрочная аренда Лукаку с опцией выкупа. Кроме того, часть зарплаты бельгийца, вероятно, продолжит выплачивать «Челси».