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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готовит новый контракт для Индзаги

21 Апреля 2022 • 17:02 Комментировать (1)
Интер Милан
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Рома
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23.04 19:00

Миланский «Интер» намерен продлить контракт со своим главным тренером Симоне Индзаги. По сообщениям издания Il Corriere dello Sport, по окончанию сезона итальянцу будет предложено новое соглашение с увеличением зарплаты.

Руководство довольно результатами, которые команда демонстрирует в нынешнем сезоне с учётом потери Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, которые прошлым летом покинули «Интер» из-за финансовых проблем клуба.

Напомним, сейчас «Интер» по потерянным очкам лидирует в турнирной таблице Серии А. Также клуб на днях разгромил в дерби «Милан» со счётом 3:0 и вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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