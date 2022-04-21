«Интер» готовит новый контракт для Индзаги

Миланский «Интер» намерен продлить контракт со своим главным тренером Симоне Индзаги. По сообщениям издания Il Corriere dello Sport, по окончанию сезона итальянцу будет предложено новое соглашение с увеличением зарплаты.

Руководство довольно результатами, которые команда демонстрирует в нынешнем сезоне с учётом потери Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, которые прошлым летом покинули «Интер» из-за финансовых проблем клуба.

Напомним, сейчас «Интер» по потерянным очкам лидирует в турнирной таблице Серии А. Также клуб на днях разгромил в дерби «Милан» со счётом 3:0 и вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с туринским «Ювентусом».