Дюмфриз идёт по стопам Бергкампа

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» обыграл «Рому», прервав длинную серию соперника без поражений - целых тринадцать матчей. Это была четвертая победа кряду для «Интера», и один из голов забил голландский полузащитник Дензель Дюмфриз.

Для него успех стал уже пятым в текущем сезоне - и Дюмфриз оказался первым голландским игроком, который забил пять и более мячей в итальянском чемпионате Серии А с сезона 1993/1994, когда сразу двое голландцев в футболках «Интера» добились схожего результата - Деннис Бергкамп забил восемь голов, а Вим Йонк - шесть голов в том сезоне, в котором «Интер», хоть и провалился в чемпионате, выиграл Кубок УЕФА.