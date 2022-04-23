Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Больше всего доволен концентрацией игроков»

23 Апреля 2022 • 22:11 Комментировать
Интер Милан
3:1
Рома
окончен

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» обыграл «Рому», прервав длинную серию соперника без поражений - целых тринадцать матчей. Это была четвертая победа кряду для «Интера», и наставник клуба Симоне Индзаги очень доволен успехом.

- Больше всего мне понравилась концентрация игроков. Я очень ждал этого матча, ведь он настал сразу после победы в кубковом дерби, мы должны были быть на уровне, и мы были на уровне, одержав важнейшую победу. Теперь надо и дальше играть именно с таким настроем, - заявил Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торино 2:1 Специя 1.70 3.65 5.40
окончен Венеция 1:3 Аталанта 6.60 4.60 1.48
окончен Интер Милан 3:1 Рома 1.77 3.80 5.05
Идет 89 минута Верона 1:1 Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
23:07 · Италия. Серия А
Де Врей считает победу над «Ювентусом» переломным моментом для «Интера»
22:37 · Италия. Серия А
Дюмфриз идёт по стопам Бергкампа
22:11 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Больше всего доволен концентрацией игроков»
22:04 · Италия. Серия А
Моуринью: «Надеюсь, «Интер» станет чемпионом, они лучше всех в Италии»
21:12 · Италия. Серия А
«Рома» прервала серию из 13 матчей без поражений в Серии А
20:17 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил Белотти трёхлетний контракт
19:39 · Италия. Серия А
Мхитарян хочет продлить контракт с «Ромой»
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить около 24 млн евро за футболиста «Интера»
19:32 · Италия. Серия А
Директор «Ромы» связывает будущее клуба с Моуринью
18:42 · Италия. Серия А
Сапата - второй игрок после Иммобиле, который забивает более 10 мячей за сезон уже шесть лет подряд
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
18:02 · Италия. Серия А
«Аталанта» наконец-то победила, «Торино» набрал три очка
17:00 · Италия. Серия А
Сарри о будущем в «Лацио»: «Я не останусь, если не буду вовлечён в проект» 1
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказался от Лукаку
16:40 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» хочет добиться максимума»
Все новости
Рекомендуем