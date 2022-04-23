Симоне Индзаги: «Больше всего доволен концентрацией игроков»

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» обыграл «Рому», прервав длинную серию соперника без поражений - целых тринадцать матчей. Это была четвертая победа кряду для «Интера», и наставник клуба Симоне Индзаги очень доволен успехом.

- Больше всего мне понравилась концентрация игроков. Я очень ждал этого матча, ведь он настал сразу после победы в кубковом дерби, мы должны были быть на уровне, и мы были на уровне, одержав важнейшую победу. Теперь надо и дальше играть именно с таким настроем, - заявил Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.