Индзаги: «Нас ждут 6 финалов»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от оставшихся матчей сезона. Наставник «нерадзурри» заявил, что в ближайшие недели его команде предстоит сыграть 6 финалов.

«Эта неделя будет для нас очень важной. Мы прекрасно знаем, что должны очень ответственно к этому отнестись. Но мы уже проходили через подобное и готовы пройти снова. В оставшейся части сезона нас ждут 6 финалов», – сказал Индзаги на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Интеру» на выходных предстоит сыграть у себя дома против «Ромы», которой руководит Жозе Моуринью. На данный момент «нерадзурри» с одним матчем в запасе уступают в турнирной таблице Серии А «Милану» в одно очко.