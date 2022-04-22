Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Нас ждут 6 финалов»

22 Апреля 2022 • 14:58 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.62 3.95 5.60
23.04 19:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от оставшихся матчей сезона. Наставник «нерадзурри» заявил, что в ближайшие недели его команде предстоит сыграть 6 финалов.

«Эта неделя будет для нас очень важной. Мы прекрасно знаем, что должны очень ответственно к этому отнестись. Но мы уже проходили через подобное и готовы пройти снова. В оставшейся части сезона нас ждут 6 финалов», – сказал Индзаги на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Интеру» на выходных предстоит сыграть у себя дома против «Ромы», которой руководит Жозе Моуринью. На данный момент «нерадзурри» с одним матчем в запасе уступают в турнирной таблице Серии А «Милану» в одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  16:00 Торино ... Специя 1.76 3.80 4.80
23.04  16:00 Венеция ... Аталанта 6.20 4.60 1.51
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
16:58 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Барселона», «Атлетико» и «Бенфика» заинтересованы в ди Марии
16:49 · Англия. Премьер-лига
Наингголан: «Я сказал Лукаку, что он правильно сделал, покинув «Интер»
15:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» доверяет Аллегри и поддержит тренера на трансферном рынке
14:58 · Италия. Серия А
Индзаги: «Нас ждут 6 финалов»
14:31 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо – приоритетная цель для Аллегри в «Ювентусе»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Дибалу в «МЮ»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать защитника «Торино»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Матич подпишет контракт с «Ромой»
11:58 · Италия. Серия А
Игрок «Шахтёра» может продолжить карьеру в «Ювентусе»
10:11 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»
09:53 · Италия. Серия А
Саншеш может переехать в Милан
09:33 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с Дибалой
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет подписать одного из лидеров «Лацио»
00:45 · Италия. Серия А
Бернардески покинет «Ювентус» летом в качестве свободного агента
00:29 · Италия. Серия А
Распадори предложил себя вместо Дибалы
Все новости
Рекомендуем