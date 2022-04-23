«Тоттенхэм» готов предложить около 24 млн евро за футболиста «Интера»

Крайний защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис заинтересовал английский «Тоттенхэм».

Лондонский клуб, возглавляемый экс-тренером «Интера» Антонио Конте, подготовил предложение в размере почти 24 млн евро за 26-летнего голландца, о чём сообщает журналист Экрем Конур. «Интер» готов отпустить Дюмфриса, но только если за него будет предложено порядка 40 млн евро.

Трансферная стоимость игрока сборной Нидерландов оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем сезоне Дюмфрис сыграл за «нерадзурри» 39 раз, отметившись 4 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах.