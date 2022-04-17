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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» планирует расстаться с Сенси

17 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
23.04 19:00

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси может сменить клуб летом.

26-летний футболист, ныне выступающий за «Сампдорию» на правах аренды до июня, не входит в планы «нерадзурри» на следующий сезон. Как сообщает журналист Николо Скира, «Интер» готов продать Сенси после открытия трансферного окна.

В услугах хавбека заинтересована «Монца», которая, по данным источника, предпримет попытку подписания экс-игрока сборной Италии, если оформит повышение в Серию А по итогам текущего сезона.

Стефано Сенси отыграл 21 матч во всех турнирах нынешней кампании, поразив ворота соперников дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Монца Стефано Сенси
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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