Сакки: «Интер» сильнее «Милана». Глупо их сравнивать»

Экс-тренер «Милана» Ариго Сакки раскритиковал защитников своего бывшего клуба за игру в полуфинале Кубка Италии, в котором «россонери» разгромно уступили в миланском дерби «Интеру» со счётом 0:3.

«Интер» слишком быстро взломал оборону «Милана», а затем начал подлавливать их на контратаках. Защитники «Милана» действовали не лучшим образом. Сейчас игроки «Интера» являются более высококлассными, чем игроки «Милана». Их глупо сравнивать. «Интер» находится ближе к тому, чтобы стать топ-командой в Европе, в том числе причиной этому являются инвестиции владельцев», – цитирует Сакки издание La Gazzetta dello Sport.