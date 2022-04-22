Симоне Индзаги опасается «Ромы»

Миланскому «Интеру» предстоит сразиться с «Ромой» в очередном туре итальянской Серии А, и наставник миланского града опасается соперника. «Рома» не проигрывает уже одиннадцать матчей во внутреннем чемпионате, команда набрала отличный ход, и все это не дает покоя Симоне Индзаги.

- Мы встретимся с одной из самых сильных команд чемпионата. Мы встречаемся с ней в ее оптимальный момент, они на пике, и у них отменный тренер. Но во вторник мы выиграли дерби и сейчас очень мотивированы на успех. Будем стараться закончить чемпионат наилучшим образом, - заявил Индзаги, слова которого цитирует ITASportPress.