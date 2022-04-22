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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги опасается «Ромы»

22 Апреля 2022 • 20:59 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.62 3.95 5.60
Через 21 ч. 50 мин.

Миланскому «Интеру» предстоит сразиться с «Ромой» в очередном туре итальянской Серии А, и наставник миланского града опасается соперника. «Рома» не проигрывает уже одиннадцать матчей во внутреннем чемпионате, команда набрала отличный ход, и все это не дает покоя Симоне Индзаги.

- Мы встретимся с одной из самых сильных команд чемпионата. Мы встречаемся с ней в ее оптимальный момент, они на пике, и у них отменный тренер. Но во вторник мы выиграли дерби и сейчас очень мотивированы на успех. Будем стараться закончить чемпионат наилучшим образом, - заявил Индзаги, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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23.04  16:00 Венеция ... Аталанта 6.20 4.60 1.51
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
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