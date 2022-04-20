Эранио назвал своего фаворита в борьбе за Скудетто

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио назвал своего фаворита в борьбе за чемпионский титул. Несмотря на то, что он выступал за «Милан» (в период с 1992 по 1997 год), Эранио отдает себе отчет в том, что фаворитом в борьбе за титул все-таки является нынешний чемпион - «Интер». Косвенно это подтвердилось итогами полуфинальной разборки в Кубке Италии - «Интер» выбил из турнира «Милан».

- Хоть «Милан» и лидирует в чемпионате, но у «Интера» есть преимущество. И физическое, и ментальное. Победа над «Ювентусом» придала им сил. Голосую за «Интер», - заявил Эранио, слова которого цитирует ITASportPress.