Матич подпишет контракт с «Ромой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич продолжит карьеру в «Роме», сообщает todofichajes.com.

По информации источника, серб уже согласовал контракт с римским клубом. Сообщается, что в переходе Матча заинтересован лично главный тренер итальянской команды Жозе Моуриньо, который уже беседовал с футболистом на предмет возможного перехода.

Напомним, соглашение опорника с манкунианцами рассчитано до лета 2023 года, но футболист намеревается его расторгнуть. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Матич провёл в составе «МЮ» 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.