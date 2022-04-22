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Матич подпишет контракт с «Ромой»

22 Апреля 2022 • 12:14 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.60 4.05 5.50
23.04 19:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич продолжит карьеру в «Роме», сообщает todofichajes.com.

По информации источника, серб уже согласовал контракт с римским клубом. Сообщается, что в переходе Матча заинтересован лично главный тренер итальянской команды Жозе Моуриньо, который уже беседовал с футболистом на предмет возможного перехода.

Напомним, соглашение опорника с манкунианцами рассчитано до лета 2023 года,  но футболист намеревается его расторгнуть. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Матич провёл в составе «МЮ» 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Неманья Матич
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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23.04  14:30 Арсенал ... Манчестер Юнайтед 2.26 3.45 3.25
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