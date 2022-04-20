«Тоттенхэм» – главный претендент на Дзаньоло

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло может перебраться в лондонский «Тоттенхэм» к Антонио Конте.

«Шпоры» всерьёз настроены побороться за подписание футболиста сборной Италии этим летом, несмотря на интерес к его услугам со стороны других клубов. Наиболее явная заинтересованность приписывалась «Ювентусу», однако, как сообщает издание Calciomercato, английский «Тоттенхэм» готов предложить 22-летнему игроку более выгодные контрактные условия, чем туринский гранд.

Соглашение Николо Дзаньоло с «Ромой» действует до лета 2024 года. Ожидается, что римляне потребуют за одного из своих лидеров не менее 40 млн евро. Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 33 млн евро.