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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Польша не играет в великий футбол, но всегда собрана»

31 Марта 2022 • 12:36 Комментировать
Польша
2:0
Швеция
окончен

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны прокомментировал выход своей сборной в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Мы вернулись к старой команде, не играя в отличный футбол, но сохраняя концентрацию, ожидая своих возможностей. Мы должны уметь использовать ситуации, подобные той, которую Швеция создала для нас. Я чувствую облегчение, потому что так, как мы играли, мы заслужили выход на чемпионат мира", - заключил вратарь сборной Польши.

Поляки обыграли сборную Швеции в финальном стыковом матче за выход в финальную часть чемпионата мира со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Польши Войцех Щесны
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