Тренер сборной Швеции: Против Польши мы должны сыграть иначе

Наставник шведской сборной Янне Андерссон поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финального стыкового поединка с поляками.

Андерссон сказал, что если его команда будет играть с поляками, как и с чехами, то вряд ли сможет одержать победу. Тренер отметил, что против сборной Польши шведы должны сыграть иначе. Янне добавил, что у шведской команды ещё есть пару дней на подготовку, но матч предстоит очень сложный и напряжённый.

Напомним, что встреча между поляками и шведами состоится 29 марта.