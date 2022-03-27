Главный тренер Польши Михневич: «Мы детально изучили Швецию, у нас есть план»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от игры против сборной Швеции в финале стыковых матчей к ЧМ-2022. Победитель этого противостояния сможет отправиться в Катар, чтобы принять участии в мундиале.

«Мы детально изучили сборную Швеции. Это очень хорошая команда с высокой организацией игры, но у нас есть свой план», — приводит слова Михневича пресс-служба УЕФА.

Напомним, Польша автоматически вышла в финал стыкового этапа после дисквалификации сборной России. Швеция же в полуфинале одолела сборную Чехии (1:0).

Матч Польша — Швеция состоится во вторник, 29 марта, на домашней арене команды Михневича.