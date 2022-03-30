Канчельскис: Было бы интересно посмотреть на матч между Россией и такой Польшей

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис рассказал журналистам о том, что думает по поводу выхода польской сборной на чемпионат мира.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что он смотрел матч между поляками и шведами. Андрей отметил, что поляки показали характер и заслуженно победили, а шведы, хоть и играли неплохо, но просто не сумели реализовать свои моменты. Экс-игрок добавил, что сейчас сложно говорить о том, обыграла бы наша сборная поляков, но было бы очень интересно посмотреть на матч между Россией и такой Польшей.

Напомним, что поляки обыграли Швецию со счётом 2:0 и вышли на мундиаль.