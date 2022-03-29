На их месте должны были быть мы: Польша пробилась на чемпионат мира

Сборная Польши стала очередным участником чемпионата мира-2022 в Катаре. Матч против шведов получился сложным, и первый тайм завершился миром. Однако после перерыва поляки своего добились.

Во вторник определялись ещё два участника чемпионата мира от Европы. Одну путёвку в Польше оспаривали местная сборная и национальная команда Швеции. Так и хочется сказать, что здесь должны были быть мы, но, как известно, этого не случилось. Причем поляки и шведы приложили руку к тому, чтобы убедить международные организации дисквалифицировать Россию.

С первых минут пошла довольно жёсткая борьба, при этом в дебюте поединка обе команды пытались что-то придумать впереди, но им этого не удавалось. В целом, темп был невысоким, было видно, что соперники хотели избежать ошибки. Шведы на первых минутах старались передачами вперёд найти свободное пространство доя Исака, а поляки отвечали навесами.

Минуте к тридцатой поляки, казалось, завладели инициативой. Кэш в касание замыкал прострел Шиманьски, но отправил мяч мимо цели. Затем несколько раз Ольсен был начеку, который забирал мяч на выходе после ряда передач. Затем Зелиньски пытался убежать к воротам, но Даниэльссон догнал оппонента. В итоге к перерыву на табло горели нули, которые были абсолютно логичны, исходя из того, что команды показывали на поле.

В начале второго тайма Крыховяк зацепился за мяч в чужой штрафной и упал в борьбе с Карлстрёмом. Арбитр указал на точку, и Левандовски уверенно реализовал пенальти, выведя поляков вперёд.

После этого шведы пытались прибавить, но их активность к острым моментам не приводила. Скандинавы всё также не могли вывести Исака на свободное пространство. По истечении часа Кулушевски здорово простреливал на дальнюю штангу, но удар Форсберга в падении парировал Щесны. После этого поляки постарались отодвинуть игру от своих ворот, и Шиманьски пробивал после скидки Левандовски, но попал точно в руки Ольсену.

На 73-й минуте поляки удвоили своё преимущество. Даниэльссон на своей половине грубо ошибся, подарив мяч Зелиньски, который ворвался в штрафную и мощным ударом прошил Ольсена, по сути, решив исход поединка.

Тут же Шиманьски навесил на ближнюю штангу, откуда Беднарек бил с близкого расстояния, но Ольсен вытащил мяч из-под перекладины. Через пару мгновений Беднарек вновь замыкал навес с фланга, но голкипер шведов опять среагировал и спас команду от разгрома. В атаке же у шведов ничего не получалось, игра разладилась абсолютно. Разве что Исак головой рядом со штангой после навеса Карлссона, но этого было слишком мало.

Таким образом, сборная Польши отпраздновала победу и поедет в Катар на чемпионат мира. Своих соперников она узнает 1 апреля, когда состоится жеребьёвка. Что касается шведов, то для них текущий цикл окончился неудачей.

Роман Андреев