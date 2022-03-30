Крыховяк: Сборная Польши заслужила выход на чемпионат мира

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался по поводу выхода польской сборной на чемпионат мира в Катаре.

Крыховяк сказал, что польские футболисты сумели справиться с давлением и показали очень достойную игру. Гжегож отметил, что сборная Польши заслужила выход на чемпионат мира. Полузащитник добавил, что сейчас в польской команде великолепное поколение игроков, которое может достичь больших успехов.

Напомним, что польская сборная переиграла шведов со счётом 2:0 и вышли на катарский чемпионат мира.