Левандовски вывел сборную Польши вперед в матче против Швеции

В эти минуты проходит финальный матч в рамках стыкового турнира за право участвовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В начале второго тайма защитник шведов нарушил правила на полузащитнике «Краснодара» Гжегоше Крыховяке. 11-метровый уверенно исполнил Роберт Левандовски.

Сейчас идет второй тайм, счет 1:0 в пользу Польши.

Победитель этого матча напрямую выйдет в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Прямая текстовая трансляция матча Польша - Швеция проходит на нашем портале.