Тренер сборной Швеции о матче с поляками: Я очень разочарован

Наставник шведской сборной Янне Андерссон в разговоре с журналистами не скрывал своего разочарования после поражения от поляков.

Андерссон сказал, что он очень разочарован итоговым результатом, ведь победа была не так уж и далека. Янне отметил, что шведская команда создала много моментов, но реализовать их не сумела. Тренер добавил, что всё сложилось против его подопечных, но он не может винить обстоятельства.

Напомним, что шведы уступили польской сборной со счётом 0:2 и не сумели пробиться на чемпионат мира.