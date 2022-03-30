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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Швеции о матче с поляками: Я очень разочарован

30 Марта 2022 • 09:20 Комментировать
Польша
2:0
Швеция
окончен

Наставник шведской сборной Янне Андерссон в разговоре с журналистами не скрывал своего разочарования после поражения от поляков.

Андерссон сказал, что он очень разочарован итоговым результатом, ведь победа была не так уж и далека. Янне отметил, что шведская команда создала много моментов, но реализовать их не сумела. Тренер добавил, что всё сложилось против его подопечных, но он не может винить обстоятельства.

Напомним, что шведы уступили польской сборной со счётом 0:2 и не сумели пробиться на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Швеции Чемпионат Мира-2022 Янне Андерссон
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