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Чемпионат мира по футболу 2022

Во время матча Польша – Швеция на стадионе погас свет

29 Марта 2022 • 22:44 Комментировать
Польша
2:0
Швеция
окончен

В матче за выход на чемпионат мира сборная Польши принимает на своем поле сборную Швеции.

Под занавес первого тайма на стадионе в Шлёнске погас свет, судья на непродолжительное время остановил игру, после чего тайм был доигран, но голов зрители не увидели.

Стоит отметить, что первая половина прошла с небольшим преимуществом сборной Швеции, но опасных моментов команды не создали.

В параллельном матче встречаются сборные Португалии и Северной Македонии, после первого тайма хозяева ведут со счётом 1:0, забитым голом отметился Бруну Фернандеш, а голевую передачу на него сделал Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Швеции
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