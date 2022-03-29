Во время матча Польша – Швеция на стадионе погас свет

В матче за выход на чемпионат мира сборная Польши принимает на своем поле сборную Швеции.

Под занавес первого тайма на стадионе в Шлёнске погас свет, судья на непродолжительное время остановил игру, после чего тайм был доигран, но голов зрители не увидели.

Стоит отметить, что первая половина прошла с небольшим преимуществом сборной Швеции, но опасных моментов команды не создали.

В параллельном матче встречаются сборные Португалии и Северной Македонии, после первого тайма хозяева ведут со счётом 1:0, забитым голом отметился Бруну Фернандеш, а голевую передачу на него сделал Криштиану Роналду.