Волейболист Спиридонов назвал Польшу страной с низкой социальной ответственностью

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов высказался по поводу выхода польской сборной по футболу на чемпионат мира в Катаре.

Спиридонов сказал «Спорт-Экспрессу», что теперь считает Польшу страной с низкой социальной ответственностью. Волейболист отметил, что для него теперь вообще больше не существует такой страны.

Напомним, что в полуфинале стыков поляки должны были сыграть с Россией, но наша сборная была отстранена от матчей из-за ситуации на Украине. В итоге польская команда обыграла шведов и завоевала путёвку на катарский мундиаль.